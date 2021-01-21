В начале февраля будет до +15? В Укргидрометцентре удивили прогнозом

Морозов до -20 в ближайшее время точно не будет. В конце января потепление сменится небольшим похолоданием, а потом наоборот. А начало февраля удивит весенним теплом. Об этом рассказал в комментарии телеканалу "Украина 24" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, в ближайшие дни характер погоды практически не изменится – потепление продолжится до 26 января.

"В этот период можно ожидать повышение дневной температуры до 1-6 (тепла), на юге – до 10-11 градусов. Ночная температура будет около нуля или небольшой "минус". 25-26 января будет осложнение погодных условий в западных областях – очень интенсивные снегопады и штормовой ветер", – сказал Кульбида.

При этом с 26-28 января немного снизится температура и ночью составит 4-9 градусов мороза, днем – от 0 до -5. После этого снова потеплеет.

"В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины – и днем, и ночью – будет плюсовой и днем составит 4-9 градусов тепла, на юге может быть даже до +15", – подчеркнул директор Укргидрометцентра.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань рассказывал, какой будет погода в Украине весной. По его словам, настоящей весной запахнет ближе к апрелю.

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