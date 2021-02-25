Кива заявил об обысках в офисе "ОПЗЖ". Что происходит на самом деле

Сегодня вечером, 25 февраля, народный депутат илья Кива заявил, что в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Сегодня" разобрались, что происходит на самом деле.

Что произошло?

В эфире пропагандисткой программы "60 минут" нардеп утверждал, что сотрудники СБУ пришли в офис политсилы, обыскивают помещение и задерживают сотрудников.

"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь", – сказал он.

Реклама

Видео: Telegram

И что, это правда?

Нет. Источник "Сегодня" в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводят не в здании партии, а в автобусе, который принадлежит охранной фирме "Шторм", связанной с нардепом Кивой.

По словам экс-главы штаба полка "Азов" Владислава Соболевского, "Шторм" – это частная охранная компания, которая создавалась как охранный отряд партии "ОПЗЖ". Фирмой управляли бывшие сотрудники Беркута и МВД.

В пресс-службе "ОПЗЖ" нам подтвердили, что в офис партии правоохранители не заходили и обыски не проводили.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале написал, что задержанные возле офиса действительно являются сотрудникам фирмы "Шторм". Правоохранители подозревают их в причастности к стрельбе в протестующих против незаконной застройки в центре Киева.