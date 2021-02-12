В Офисе президента рассказали, как будут вакцинировать украинцев

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о логистике вакцин от коронавируса.

В эфире "Свобода слова Савика Шустера" он рассказал, что логистика будет зависеть от того, какой производитель вакцины.

"В зависимости от того, какая именно эта вакцина, она едет на разные склады. После этого будет развозка по регионам, если мы говорим именно о Pfizer, то отправляется в регион пятидневное количество вакцин. Ведь именно пять дней Pfizer может храниться в условиях не менее -80 градусов. После этого сформированные уже в данный момент 600 мобильных групп (в большинстве на базе семейных врачей), которые будут заниматься именно вакцинацией. С ними Минздав вместе с департаментами здравоохранения каждой области, а именно руководители этих департаментов и будут кураторами и главными в своем регионе по вакцинации", – рассказал Тимошенко.

По его словам, первыми будут вакцинировать врачей. В больницы будут приезжать мобильные группы с вакцинами.

"Они ездят 20 дней, ведь срок между первой и второй вакциной минимум 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней, дальше та же группа, будет вакцинировать уже второй вакциной", – добавил он.