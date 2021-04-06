В поезде Константиновка – Киев произошла стрельба, пришлось вызывать спецназ

У военных было разрешение на оружие, а стреляли они из табельного пистолета

В поезде №126 по маршруту Константиновка – Киев произошло стрельба. Полиция задержала двоих военнослужащих, никто из пассажиров не пострадал. Из-за инцидента поезд задерживается. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В компании отметили, что у военных было разрешение на оружие, а стреляли они из табельного оружия.

"В результате инцидента никто не пострадал (в вагоне было 11 пассажиров). Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство", – заявили в "Укрзализныце".

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Сейчас поезд задерживается в пути примерно на шесть часов. Уже собрана информация о пересадках пассажиров этого поезда. "Укрзализныця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для них.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне под Ровно мужчине отрезало ноги военным эшелоном. Он хотел передать гостинцы сыну-солдату, но произошел несчастный случай.

Видео: Сегодня