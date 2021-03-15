В полиции объяснили, почему так долго искали тело Маши Борисовой

Подозреваемый рассчитывал, что местность уже прочесали несколько раз и повторно проходить не будут

Поиски тела Маши Борисовой, изнасилованной и задушенной в селе Счастливое Херсонской области, продолжались четверо суток, потому что убийца семилетней девочки мог скрывать его в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где ее нашли.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник полиции Херсонской области, полковник Александр Прокудин.

"Подозреваемый мог спрятать труп так, что поверхностный осмотр места не дал возможности заметить тело убитой девочки. Мы предполагаем, что мужчина рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки. Но уже утром местные жители и полицейские обнаружили тело", – говорит правоохранитель.

По его словам, задержанный мужчина, как и большинство жителей села, разрешил полицейским осмотреть свое жилье.

"Во время первичного осмотра следов пребывания девочки обнаружено не было, поскольку изначально искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления. Кроме того, он исправно являлся на вызовы полиции для дачи показаний. Провести обыск жилья мы уже смогли только по санкции суда, тогда же и изъяли предметы и вещи, которые на данный момент находятся на экспертизах", – добавил Прокудин.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "След "зверя": как поймали вероятного убийцу маленькой Маши".

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Ранее сообщалось, чтоподозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в 2005 году.

Напомним, семилетняя Маша Борисова, жительница села Счастливое, пропала 7 марта. Ее искали четыре дня – девочку нашли мертвой в сарае. В полиции предполагают, что тело ребенка могли подбросить. По данным экспертизы, девочку изнасиловали и задушили. В субботу, 13 марта, Машу похоронили – попрощаться с ней пришли около 400 человек.