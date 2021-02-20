В Ровно признали невменяемой женщину, которая убила мужа и расстреляла дочь

Получила неожиданное завершение история с умышленным убийством и покушением на убийство под Ровно, где женщина застрелила своего мужа и попыталась лишить жизни дочери.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическую, и медики обнаружили, что подозреваемая является невменяемой. После этого материалы уголовного производства с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 46-летней женщины были направлены на рассмотрение суда.

Правоохранители настаивают на госпитализации подозреваемой в психиатрическое заведение, ведь она по своему психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния представляет особую опасность для общества.

Напомним, что в ночь на 5 сентября 2020 жительница Ровенского района выстрелил мужу в висок из травматического пистолета "Вий", а затем сделала два выстрела в грудную клетку спящей дочери. Травмат заклинил, поэтому "мать" еще и дважды выстрелил в грудь ребенку из револьвера для стрельбы патронами Флобера.

Тогда в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 115, ч. 2 ст. 15 п. П. 2, 13, части 2 статьи 115 УК Украины, следователи сообщили женщине о подозрении, а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также напомним, 29 сентября 2020 во Львовской области на территории курортного комплекса были обнаружены тела 36-летней женщины и двух ее дочерей – пяти и девяти лет. Как оказалось – мать застрелила своих детей, а затем покончила с собой.