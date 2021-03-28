В Сумах вандалы надругались над могилой комбрига, погибшего на Донбассе

Злоумышленнику за его неприглядный поступок грозит до трех лет тюрьмы

В Сумах полиция нашла вандала, надругавшегося над могилой полковника Евгения Коростылева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, получившего смертельное ранение на Донбассе.

Об этом сообщает главк Нацполиции в Сумской области.

27 марта отец погибшего сообщил правоохранителям, что неизвестные сняли флаг с могилы комбрига, похороненного на Аллее Славы. Копы установили личность и разыскали злоумышленника.

Фото: smr.gov.ua

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Им оказался 41-летний житель Сумского района. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: smr.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 12 ноября 2019 года полковник Евгений Коростелев с другими бойцами подорвались на мине у Новотроицкого. Он скончался от тяжелых ранений в Харьковском госпитале и был похоронен в Сумах 20 ноября.

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил его Орденом Богдана Хмельницкого II степени.