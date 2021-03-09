В Украине 10 областей близки к красной зоне карантина – Шмыгаль

В Украине из-за сложной эпидемиологической ситуации 10 областей могут попасть в красную зону карантина

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отметил премьер, на прошлой неделе увеличилось количество госпитализаций – почти 21 000, тогда как на предыдущей неделе было 17 600. На сегодня занято 29573 кровати. Всего для COVID-19 выделено 70 157 коек.

Реклама

По его словам, количество тяжелых случаев увеличивается: в реанимациях возросло количество занятых мест с 1500 до 2000.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близкие к красному уровня", - сказал Шмыгаль.