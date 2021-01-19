В Украине 90% ПЦР-тестов – российские? Степанов отреагировал на слухи

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи, что якобы в Украине 90% ПЦР-тестов на коронавирус – российского производства. Украина не закупает у России такие тест-системы. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.
"Это не просто информация, которая не соответствует действительности, это очередной фейк, который часто распространяется в нашей стране", – сказал глава Минздрава.
Он рассказал, у кого Украина закупала тесты на коронавирус:
- Китай;
- США;
- Южная Корея;
- Польша;
- Германия;
- Великобритания;
- Франция;
- Австрия;
- Канада;
- Чехия;
- Турция;
- Сингапур.
Степанов подчеркнул, что большинство ПЦР-тестов закупается у украинского производителя.
"Процентное соотношение применения ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет меньше чем 0,6% (используются в каких-то частных лабораториях). Государство точно не закупало, не закупает и закупать не будет", – заявил министр.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Степанов обратился к украинцам с призывом идти тестироваться не только при симптомах COVID-19, но и даже при появлении любых признаков респираторных заболеваний.
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