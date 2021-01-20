В Украине 90% тестов на "корону" – российские? Мы проверили факты

Российские тест-системы абсолютно не в лидерах, но их производители правдами и неправдами пытаются попасть на рынок Украины, говорит эксперт

90% ПЦР-тестов на COVID-19, которые используются в украинскими лабораториями, – российские. Такая информация начала все чаще распространяться в соцсетях без каких-либо доказательств.

Правда ли, что в лабораториях Украины 90% ПЦР-тестов из России?

Российские ПЦР-тесты использовали для диагностики сальмонеллеза, дифтерии, вирусных гепатитов В, С и G и других инфекционных заболеваний.

Но сейчас российские тесты в меньшинстве, говорит Бижан Шарапов, биолог и основатель компании "Укргентех".

"Кризис с коронавирусом пошел на пользу, потому что наша отрасль значительно усилила мощности и в сферу пришли инвестиции. После эпидемии, я думаю, Украина может полностью избавиться от продукции российских производителей и обеспечить в полном объеме свои потребности и на десятки других инфекционных заболеваний", – говорит Бижан Шарапов.

Сейчас большинство тестов производится в Украине. И частные, и государственные лаборатории закупают в основном украинские или иностранные, но российские в меньшинстве.

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Например, в "Синэво" говорят, что не используют украинские, российские или китайские тест-системы для диагностики COVID-19. В лабораториях тесты, которые имеют международную сертификации ЕС или США (сертификаты CE или FDA). Для ПЦР-диагностики берут американские тест-системы компании Abbott и немецкие – компании BAG Diagnostics.

Гослекслужба Украины ведет реестр медизделий, применяемых для диагностики. В нем всего две компании из России, чьи тесты ввозятся в Украину. Еще несколько зарегистрировано в Украине, но имеют российские корни. В большинстве в Украину попадают европейские тесты, китайские или южнокорейские.

"Российские тест-системы абсолютно не в лидерах, но правдами и неправдами производители пытаются попасть на рынок. Например, под другими названиями или открывают свои представительства и говорят, что производят в Украине, а на самом деле ввозят из России", – говорит Бижан Шарапов.

Из чьих материалов производятся украинские тест-системы?

Часть материалов для тест-систем производят в Украине. Для потребностей лабораторной диагностики ввозятся материалы из Европы – потому что нужны высокого качества соли или генетические последовательности, говорит Шарапов. Некоторые лаборатории сами синтезируют генетические последовательности. Компоненты, которые не могут производить в Украине, закупаются в основном в развитых странах.

"Для нас это вопрос принципиальный, мы с россиянами не работаем, и это не нужно. Мы все можем делать здесь – технические возможности есть", – отмечает Бижан Шарапов.

Законно ли ввозить в Украину ПЦР-тесты из России?

В Украине действует запрет на ввоз некоторых медпрепаратов из России.

То, что называют ПЦР-тестом, на самом деле представляет собой набор реагентов, материалов и инструментов. Они могут ввозится или производиться по отдельности.

Но реагенты и другие компоненты для диагностики коронавируса относятся к товарам группы "Разнообразная химическая продукция", отмечает Евгений Олефиренко, юрист Адвокатского объединения Credence. То есть тесты даже не входят в группу лекарственных средств.

"Есть перечень товаров, запрещенных для ввоза из России, который утвержден постановлением Кабинета министров Украины. Однако, исходя из содержания перечня, диагностические наборы или их компоненты в него не включены, и значит, что на начало 2021 года отсутствуют законодательные запреты или ограничения для ввоза и использования ПЦР-тестов российского происхождения", – говорит юрист.

Ранее в Минздраве заявили, что большинство тестов, которые используются лабораториями, – украинского производства.