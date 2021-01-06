В Украине блокировали сеть веб-ресурсов, где продавали пленки от камер на номерные знаки

Киберполиция блокировала сеть веб-ресурсов, на которых продавали нанопленки для прикрытия номерных знаков авто.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемый через интернет продавал пленки, которые якобы скрывали номера автомобилей от камер фотофиксации. Однако, кроме того, товар не имел заявленных свойств.

Установлено, что фигурант дела создал восемь веб-ресурсов под доменами разных стран для реализации так называемых нанопленок.

На сайтах указывалось, что наклейки могут "обезопасить" от штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати фигурант заказывал из РФ.

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Пленка, которая покрывала один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более миллиона гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок. Там они изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и сырье для изготовления продукции.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "мошенничество". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что в полиции рассказали, как будут наказывать водителей за ЗD-номера на авто.

Также напомним, ранее копы рассказали, можно ли избежать штрафов, если скрыть номер авто от камер в Киеве.