Морозы, гололедица и снежные заносы: в некоторых областях остановится движение транспорта

С завтрашнего дня в Украине резко ухудшатся погодные условия, которые приведут к перебоям энергоснабжения, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях остановится движение автотранспорта.

О желтом уровне опасности предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра.

7 февраля во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают значительный снег (на Закарпатье с дождем), а также гололед, на дорогах – гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях пройдет значительный снег. Будут бушевать метели, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Ровенской, Волынской и Львовской областях высота снежного покрова поднимется на 30-40 сантиметров. А на Закарпатье и Прикарпатье, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях снег будет переходить в дождь. Синоптики предупредили о налипании мокрого снега, гололеде и гололедице на дорогах.

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В Киеве 8 февраля пройдет значительный снег. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Синоптики сообщили о метелях, снежных заносах и гололедице на дорогах. Высота снежного покрова поднимется на 15-20 сантиметров.

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7-8 февраля по всей Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, ожидается значительное снижение температуры: ночью – до 12°-18° мороза (в северных областях местами до 20°-24°), днем – до 8°-13°.

В южных областях ночью – 5°-10° мороза, днем – от 4° мороза до 2° тепла.

Ранее мы сообщали о снижении температуры до -22 °С.

Тем временем харьковский сурок Тимка дал прогноз о приходе весны. Мохнатый "синоптик" пообещал, что тепло – не за горами.

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