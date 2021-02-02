В Украине изменится погода: сначала потеплеет, а потом – снова морозы

Зима в Украине в самом разгаре. Спасатели предупреждают водителей о скользких дорогах, а синоптики – о новом похолодании под конец недели.
Спасатели просят украинцев быть крайне осторожными на дорогах из-за гололеда, который сковал трассы в Киевской и Львовской областях.
Холоднее всего сегодня будет на западе – на Волыни и в Ровенской области до 14 градусов мороза. Немного "теплее" на севере – до -7 днем.
Балканский циклон, который несколько дней заметал снегом Одесскую и Николаевскую области, наконец, отступит. Там сейчас без осадков. С середины недели во всех областях на несколько дней потеплеет.
Впрочем, на выходных страну вновь скуют морозы, говорят синоптики.
Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают февраль более теплым, чем январь, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Народный синоптик Леонид Горбань, а также Укргидрометцентр дали прогноз погоды на февраль.
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