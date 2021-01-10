В Украине начали предлагать вакцину от коронавируса

В частной клинике можно записаться в очередь на прививку

В сети появились предложения от украинских частных клиник сделать прививку от коронавируса китайской вакциной от Sinovac Biotech. Хотя на данном этапе в Украине официально ни одна вакцина не зарегистрирована.

Корреспондент "Сегодня" Дарья Сметанко попыталась записаться в очередь на вакцинацию.

"Вакцина Китай. Sinovac. Она единственная, похоже, которая будет у нас в Украине первой. Обещают сто десять долларов – это цена закупки вакцины", – рассказала сотрудница клиники.

Она обещает позвонить, как только вакцина поступит в Украину. Точную дату не называет. Все зависит от того, когда ее официально зарегистрируют – только после этого она попадет в клиники.

"Если вакцина будет на частном рынке, то мы будем вакцинировать. С другой стороны – сильно сомневаюсь, что вакцина на частном рынке появится в ближайшие полгода. Хорошо, если она будет вообще в 2021 году", - сказала главный врач частной клиники Татьяна Петровская.

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На данном этапе известно, что первые семьсот тысяч ампул китайской вакцины Украина получит через тридцать дней после прохождения ею третьей стадии испытания. По прогнозам экспертов, это произойдет в феврале. Именно ею вакцинируют группы риска: медиков, военных и людей пожилого возраста.

"Спросите о сертификатах, которые сопровождают вакцину, о так называемом постсерийном лабораторном контроле. Эти документы сопровождают вакцину, поэтому в этом случае убедитесь та ли это вакцина, которая попала в Украину и прошла процедуры для легализации", - посоветовал председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Отметим, что вакцина в Украину может поступить тремя способами. Первый – через механизм COVAX. Второй – государственные средства. В таком случае прививки будут бесплатными для людей из групп риска, которых вакцинируют первыми. И третий – частным, которым смогут воспользоваться все желающие.

Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала богатые государства поделиться вакциной с COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса.