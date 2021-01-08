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В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине

8 января, 00:01

Татьяна Очеретяная

Два города отказались вводить дополнительные ограничения

В Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. "Сегодня" собрали все правила, запреты и ограничения жесткого карантина.

Главные запреты:

Что разрешено:

Изменения в работе учреждений:

Транспорт

Кто против?

Власти двух городов, Тернополя и Черкасс, отказались вводить локдаун.

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Так, в Тернополе мэр считает, что необходимости в жестком карантине нет, ведь в городе уменьшается количество больных, а среди детей и учителей практически не фиксируют случаев заражения.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко придерживается такого же мнения.

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