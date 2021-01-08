В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине

В Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. "Сегодня" собрали все правила, запреты и ограничения жесткого карантина.
Главные запреты:
- Кафе, бары, клубы и рестораны закрываются. Можно работать только навынос или доставкой.
- В ТЦ можно покупать только товары первой необходимости, прессу и бытовую химию.
- Спортзалы, бассейны и фитнес-центры под запретом.
- Массовые мероприятия отменены.
- Все рынки закрывают.
- Запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов и специальных учебных заведений).
Что разрешено:
- магазины (продовольственные товары, лекарства и средства связи);
- заправки (без зон питания);
- банки и финучреждения;
- ветеринарные клиники, аптеки;
- отели;
- почта.
Изменения в работе учреждений:
- В Киеве Центры предоставления админуслуг будут оказывать только самые важные услуги (выдача паспортов, свидетельств о рождении).
- Госучреждения столицы должны максимально перевести работу в дистанционный режим.
- Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.
Транспорт
- Общественный наземный транспорт будет возить только пассажиров на сидячих местах.
- В Киеве работу некоторых станций метро могут ограничить (на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке.
- Интервалы в графике рейсов могут увеличить.
- Курсирование поездов не останавливают, но вводят жесткие ограничения.
- Международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут. Если едете за границу, не забудьте проверить, есть ли там карантин или локдаун и какие условия.
Кто против?
Власти двух городов, Тернополя и Черкасс, отказались вводить локдаун.
Так, в Тернополе мэр считает, что необходимости в жестком карантине нет, ведь в городе уменьшается количество больных, а среди детей и учителей практически не фиксируют случаев заражения.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко придерживается такого же мнения.
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