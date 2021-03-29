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В Украине начинают отключать отопление, но погода может преподнести сюрприз

29 марта, 17:21

Сергей Мартынец , Ксения Середа

В одном из городов на западе страны отопительный сезон завершился уже сегодня

Некоторые города Украины уже начинают отключать отопление. Хотя эти планы может нарушить погода – после нескольких дней тепла снова немного похолодает.

Так, в Днепре батареи могут остыть уже с 1 апреля. Подготовительные работы начали в Сумах, Кропивницком и Харькове. А вот в Хусте, что на Закарпатье, отопительный сезон завершился уже сегодня.

Отметим, что условием для окончания отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха не менее 8 градусов тепла, причем данный параметр должен наблюдаться на протяжении пяти дней подряд.

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А вот синоптики говорят, что после нескольких теплых дней, в Украине снова будет прохладно, ожидается даже снег с дождем:

Видео: Сегодня

Довольно холодный март заканчивается долгожданным весенним потеплением. А вот в следующем месяце будут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.

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Источник: Сегодня

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