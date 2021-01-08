В Украине обнаружили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 5676 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 105 169 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 83 украинца (всего – 19 588). Вылечить удалось 778 345 инфицированных (5131 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине. Кроме того, по словам министра, мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, в течение 14 дней росло количество больных, поскольку на праздники "население активно перемещается".

В Украине 8 января начинается зимний локдаун, который продлится до 24 января. Под запретом в это время будут, в частности, рестораны и кафе, рынки и спортзалы, также отменят массовые мероприятия, закроют школы.

Напомним, COVAX обещает поставки вакцины от COVID-19 в Украину в ближайшее время.