По Украине распространяется британский штамм: чем опасна мутация

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, чем опасен британский штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Украине.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал во время онлайн-брифинга.

По его словам, новая мутация в три раза заразнее, более агрессивна и поражает молодых людей.

"Это означает, что количество больных стремительно растет. У штамма короткий инкубационный период – три дня. Болезнь распространяется очень быстро", – сказал Степанов.

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Для этого штамма характерно:

тяжелое течение болезни;

поражение печени, нервной системы и слизистых почек;

стремительное увеличение госпитализаций началось именно из-за него;

он поражает молодых людей от 30 до 40 лет.

Также Степанов добавил, что возросли риски постковидного синдрома из-за нового штамма вируса.

"То есть люди, переболевшие COVID-19, должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути дела лечиться, и количество этих людей составляет до 70%", – подчеркнул он.

Во всем мире вовсю циркулируют разные штаммы коронавируса, которые приводят к большому числу госпитализаций, а иногда и смертности. Журналисты "Сегодня" разобрали самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.