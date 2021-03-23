Версія українською
$ 27,69
33,01

По Украине распространяется британский штамм: чем опасна мутация

23 марта, 10:08

Виталий Семченко

Новый вариант коронавируса поражает молодых людей

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, чем опасен британский штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Украине.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал во время онлайн-брифинга.

По его словам, новая мутация в три раза заразнее, более агрессивна и поражает молодых людей.

"Это означает, что количество больных стремительно растет. У штамма короткий инкубационный период – три дня. Болезнь распространяется очень быстро", – сказал Степанов.

Реклама

Для этого штамма характерно:

Также Степанов добавил, что возросли риски постковидного синдрома из-за нового штамма вируса.

"То есть люди, переболевшие COVID-19, должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути дела лечиться, и количество этих людей составляет до 70%", – подчеркнул он.

Во всем мире вовсю циркулируют разные штаммы коронавируса, которые приводят к большому числу госпитализаций, а иногда и смертности. Журналисты "Сегодня" разобрали самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

Новости на эту же тему:
Минздрав штамм коронавирус Максим Степанов

Реклама

Новости партнеров

Должен был улететь на лечение: скончался известный бизнесмен
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро