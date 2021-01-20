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В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

20 января, 08:09

Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 212 человек

В Украине за последние сутки выявили 4383 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 172 038 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 212 украинцев (всего – 21 258). Вылечить удалось 900 749 инфицированных (14 501 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что половине украинцев вакцина от COVID-19 не положена. Минздрав утвердил категории населения, которых провакцинируют бесплатно. Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать вакцину самостоятельно.

Также напомним, 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны.

А вот главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав не будет настаивать на продолжении жесткого карантина.

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