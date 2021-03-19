В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе – Степанов

Наша страна на 36 месте среди европейских стран по смертям от коронавируса

В Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса среди стран Европы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

"Система позволяет нам удерживать самые низкие показатели смертности среди стран Европы на миллион населения. 36-е место. То есть впереди нас 35 стран, смертность в которых превышает нашу в разы – в два раза, в три раза. Это не просто цифры, это тысячи и десятки тысяч спасенных жизней", – сказал Степанов.

Реклама

Отметим, по состоянию на 19 марта, всего от COVID-19 скончались 29 515 украинцев.

Ранее мы сообщали, что смертность от коронавируса в Украине уже превысила показатели осенней волны. Ученые говорят о стремительном росте заболеваемости.

Также напомним, в НАН спрогнозировали: рост смертности от коронавируса в Украине будет наблюдаться как минимум до начала апреля.