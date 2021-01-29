В Украине одобрили план COVID-вакцинации: кто и когда получит прививку

В Украине одобрили план вакцинации от коронавируса на 2021 год. Начаться кампания должна уже в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет пять этапов. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Массовую иммунизацию населения будут проводить либо специальные мобильные бригады, либо на стационарных пунктах.

Реклама

Календарный план вакцинации:

февраль – апрель – медики стационаров COVID-19, военные ООС (367 тыс.);

– медики стационаров COVID-19, военные ООС (367 тыс.); апрель – май – люди старше 80 лет и работники первичной медпомощи (1,9 млн);

– люди старше 80 лет и работники первичной медпомощи (1,9 млн); май – июнь – другие сотрудники медицинской сферы (363 тыс.);

– другие сотрудники медицинской сферы (363 тыс.); июнь – июль – люди старше 70 лет (2,9 млн);

– люди старше 70 лет (2,9 млн); июль – август – структуры государственной безопасности (640 тыс);

– структуры государственной безопасности (640 тыс); август – сентябрь – люди старше 65 лет (2,3 млн);

– люди старше 65 лет (2,3 млн); сентябрь – октябрь – сотрудники сферы образования (1,4 млн);

– сотрудники сферы образования (1,4 млн); октябрь – ноябрь – люди старше 60 лет (2,8 млн);

– люди старше 60 лет (2,8 млн); ноябрь – декабрь – другие категории (1,7 млн).

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко назвал дату начала вакцинации от COVID-19.

Также мы писали, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.