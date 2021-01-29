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В Украине одобрили план COVID-вакцинации: кто и когда получит прививку

29 января, 19:02

Виталий Семченко

Начнется кампания в феврале

В Украине одобрили план вакцинации от коронавируса на 2021 год. Начаться кампания должна уже в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет пять этапов. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Массовую иммунизацию населения будут проводить либо специальные мобильные бригады, либо на стационарных пунктах.

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Календарный план вакцинации:

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко назвал дату начала вакцинации от COVID-19.

Также мы писали, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

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