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В Украине от коронавируса привили более 38 тысяч человек

12 марта, 09:14

Мария Дмитренко

Больше всего прививок за сутки было сделано в Киевской области

За вчерашние сутки, 11 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 8859 человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 38 237 человек. За текущие сутки сделано на 2961 прививку больше, чем за прошедшие.

За вчера больше всего прививок было сделано в Киевской (950) области. За все время вакцинации – в Донецкой области (4114), а меньше всего – в Черниговской (626).

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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

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