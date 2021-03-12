В Украине от коронавируса привили более 38 тысяч человек

Больше всего прививок за сутки было сделано в Киевской области

За вчерашние сутки, 11 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 8859 человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 38 237 человек. За текущие сутки сделано на 2961 прививку больше, чем за прошедшие.

За вчера больше всего прививок было сделано в Киевской (950) области. За все время вакцинации – в Донецкой области (4114), а меньше всего – в Черниговской (626).

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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

Винницкая область – 370 прививок;

Волынская область – 160 прививок;

Днепропетровская область – 800 прививок;

Донецкая область – 610 прививок;

Житомирская область – 128 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 320 прививок;

Ивано-Франковская область – 262 прививки;

Киевская область – 950 прививок;

Кировоградская область – 320 прививок;

Луганская область – 180 прививок;

Львовская область – 320 прививок;

г. Киев – 230 прививок;

Николаевская область – 250 прививок;

Одесская область – 230 прививок;

Полтавская область – 510 прививок;

Ровенская область – 320 прививок;

Сумская область – 389 прививок;

Тернопольская область – 560 прививок;

Харьковская область – 320 прививок;

Херсонская область – 400 прививок;

Хмельницкая область – 280 прививок;

Черновицкая область – 260 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.

Черкасская область – 330 прививок.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.