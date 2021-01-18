В Украине отменили красные дипломы: как будут отмечать студентов-отличников?

МОН и Минюст разрабатывают приказ о документах о высшем образовании

Украинские студенты-отличники обеспокоены известием о том, Министерство образования и науки намерено отменить выдачу т. н. красных дипломов и будет выдавать только дипломы единого образца, уравняв таким образом тех, кто перебивался с "удовлетворительно" на "хорошо", и тех, кто блестяще учился.

Что происходит на самом деле?

Сейчас Министерство образования и науки и Министерство юстиции действительно прорабатывают приказ МОН от 29.12.2020 № 1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научных степенях) и приложений к ним, образца академической справки". Действующим документ станет после регистрации в Минюсте и публикации в издании "Офіційний вісник України".

Как будут отмечать отличников?

Информацию об особых достижениях выпускника учреждение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Требования для присуждения награды вузы будут определяют самостоятельно.

Какие документы о высшем образовании будут выдавать?

Законом "О высшем образовании" установлены следующие виды документов о высшем образовании (научных степенях) по соответствующим степеням:

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диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магистра;

диплом доктора философии/доктора искусства;

диплом доктора наук.

Перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научных степенях), утвержден постановлением Кабмина "О документах о высшем образовании (научных степенях)".

Напомним, пока одни студенты переживают за судьбу красных дипломов, другим предложили новую "методику обучения": во Львове преподаватель показывал студентам порнографию.

Интересно, что студенты старших курсов "Львовской политехники" встали на защиту своего преподавателя.

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