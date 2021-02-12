В Украине похолодает почти до -30: где и когда будет холодней всего

Вскоре снегопады утихнут, но будет другая проблема – дикий холод

Украину ждет последний снежный циклон, а уже в воскресенье метели утихнут. Но придут сильные морозы до -28 градусов ночью. Очень холодно, но солнечно, будет всю следующую неделю.

Холоднее всего будет на севере и в центре, а вот жителям Одесской области и Закарпатья повезет больше – там будет не так холодно.

Во время прояснений ночью температура в северных и центральных областях будет опускаться до 20-24 градуса мороза. На северо-востоке страны возможно даже 27-28 градусов мороза.

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Этот холодный период продлится с 16 по 18 февраля.

Видео: Сегодня

Тем временем в Украине продолжается снежный апокалипсис. В последние дни насыпало столько снега, что снегоуборочная техника не справляется, расчищаться тротуары помогали даже рядовые украинцы.

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