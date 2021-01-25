В Украине пока не могут использовать ни одну из вакцин от COVID-19

В "Слуге народа" заявили, что для применения вакцины нет правовых оснований

В Украине не могут использовать ни одну из вакцин от коронавируса, которыми прививают людей в других странах.

Как заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пока ни одна из существующих вакцин от COVID-19 не завершила третью стадию испытаний.

По его словам, в отличие от других стран, в украинском законодательстве нет режима, который позволяет применять вакцину в экстренном порядке.

"Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще надо. Все страны используют ее (вакцину – Ред.) в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", – сказал он.

Реклама

Однако Корниенко отметил, что на заседании фракции обсуждался законопроект, который разрешит использование вакцин в чрезвычайных ситуациях. Его могут принять уже на этой неделе.

Напомним, президент Владимир Зеленский потребовал разработать подробный план вакцинации граждан в каждой области Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.