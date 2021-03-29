Версія українською
$ 27,97
32,95

В Украине после выходных выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

29 марта, 08:12

Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 178 человек

В Украине за последние сутки выявили 8346 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 652 409 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 178 украинцев (всего – 32 132). Вылечить удалось 1 303 500 инфицированных (2875 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы смогут покупать вакцины от коронавируса в аптеках, как только у коммерческих компаний появится возможность привозить такие препараты, зарегистрированные в Украине.

Также напомним, Украина отстает от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного.

Новости на эту же тему:
регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо