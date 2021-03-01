В Украине потеплеет до +12: синоптик уточнила прогноз на 2 марта

Март в Украине начался довольно умеренно погодой – небольшие осадки и температура. Завтра будет сухо практически везде и потеплеет, местами до +12.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, осадки завтра в виде мокрого снега вероятны на востоке и северо-востоке страны. Затем умеренные осадки появятся аж 5 марта в северных, западных и отчасти центральных областях.
Во вторник ожидается западный ветер – порывистый, с сильными порывами.
Температура воздуха во вторник 4-8 градусов тепла.
На востоке и северо-востоке 1-4 градуса выше нуля.
На западе теплее, 6-12 градусов.
В Киеве 2 марта осадков не ожидается, но будет неприятный порывистый западный ветер. Ночью около нуля, днем во вторник – 4-5 градусов тепла. Диденко добавила, что в среду-четверг в Киеве потеплеет (карта).
Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.
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