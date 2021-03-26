В Украине потеплеет до +15: синоптик порадовала прогнозом на выходные

В Украину уже пришло потепление, а на выходных температура повысится еще больше, местами до +15. При этом дожди ожидаются лишь в воскресенье.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Суббота
27 марта в Украине в течение дня 8-13 градусов, на западе до +16 градусов.
В Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Днепре с районами немного свежее, 7-9 тепла.
Без осадков.
В Киеве 10-12 градусов и солнце.
Воскресенье
28 марта атмосферный фронт (карта) принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области. На востоке без осадков.
Из-за деятельности холодного атмосферного фронта, на западе снова похолодает до 6-9 градусов. На остальной территории еще будет тепло, в районе 10-12 градусов.
В Киеве дождь может несколько снизить температуру воздуха.
Прогноз Укргидрометцентра
27 марта
28 марта
Как сообщали новости "Сегодня", настоящая весна придет уже ближе к Пасхе, а до этого будет месяц температурных качелей. Синоптики дали прогноз на апрель.
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