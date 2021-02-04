В Украине резко потеплеет до +10, но повезет не всем: прогноз на неделю

В ближайшее время украинцев ждут сильные морозы и продлятся они несколько дней

Существенно холодать в Украине начнет с пятницы, а в ближайшие дни морозы только усилятся. Потепление вернется в Украину 9 февраля, причем резко – будет доходить до +10. При этом станет меньше осадков.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 5 февраля, ночью на севере и в Киеве будет доходить до 10 градусов мороза. Днем в северных и частично центральных областях 3-7 мороза. В остальных областях от -1 до +1, на юге 1-3 тепла. Без осадков.

В субботу, 6 февраля, в центре и на востоке страны ночью похолодает до -13. Днем тоже везде будет мороз 3-6 градусов, на севере и в столице до -8. На юге -1+1. Ожидается снег только в западных областях.

В воскресенье, 7 февраля, лютые морозы ударят в Сумской и Черниговской областях – там ночью до -21. В Киеве до -16, в Харьковской области – 14 мороза. В других центральных и восточных областях 10-12 мороза. Днем тоже будет сильный мороз: в центральных и северных областях, 10-13 градусов.

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В понедельник, 8 февраля, в Украине начнет теплеть, причем если на западе 3-5 градусов выше нуля и дожди, то на юге сразу +10 и сухо. В центре, на севере и востоке все еще морозы 4-7 градусов. Ночью от 6 до 13 мороза. В Киеве 6-8 мороза и снег.

Во вторник, 9 февраля, на запад страны снова вернутся морозы 4-6 градусов, а вот на востоке резко потеплеет до +7. Юг продолжит радовать весенними +10. А вот Киев и север страны будут морозными, 8-10 градусов ниже нуля и днем, и ночью.

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