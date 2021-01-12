В Украине сильно похолодает, ждем мороз до -16: прогноз до конца недели

Теплая зима в Украине заканчивается и в ближайшие дни хорошенько приморозит, но постепенно. Холодать начнет с пары градусов мороза в среду, а к выходным температура упадет до -16.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, в среду, 13 января, осадки будут по всей Украине в виде снега, на востоке еще добавится мокрый снег. Температура воздуха от 0 до 2 градусов мороза, в Харьковской и Сумской областях до -5. Ночью 4-6 мороза. В Киеве до -2 и снег.

В четверг, 14 января, по всей Украине снег. На западе и юге все еще от -2 до +1, а в северных областях до -8. Ночью 3-4 градуса мороза на западе, юге и востоке, и 6-10 мороза на севере и частично в центре. В Киеве днем 3-5 мороза и снег, ночью до -7.

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В пятницу, 15 января, резко похолодает в западных областях, 6-10 градусов мороза. На востоке и почти во всех центральных областях 5-7 градусов ниже нуля, в Киеве, Житомирской и северных областях 10-12 мороза. На юге скромные 1-3 мороза. Ночью температура будет приблизительно такой же, как и днем. В большинстве областей, кроме юга, – снег.

В субботу, 16 января, еще сильнее похолодает. Днем почти во всех областях 10-14 градусов мороза, на юге до -8. Ночью мороз будет доходить до 16 градусов. При этом осадки в Украине прекратятся. В Киеве 12-14 мороза и сухо.

После того, как Новый год и Рождество в Украине прошли без снега и морозов, мы узнавали, какая погода ждет украинцев этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".