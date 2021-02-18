В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз

Зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть

В Украине сегодня ночью морозы вновь достигнут рекордов – до -25 на севере. В центре, на юге и востоке вновь снегопады. Впрочем, уже на следующей неделе наступит оттепель, прогнозируют синоптики.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ксения Середа, мощные снегопады почти побили рекорд 8-летней давности. Зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть. Потепление наступит уже в конце февраля.

"После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0, а затем и положительных значений", – сказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Уже к 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже трех градусов тепла. А на Закарпатье и на юге и того выше – не менее 10 с плюсом.

Впрочем радоваться быстрой весне рано, говорят синоптики. Температурные качели в Украине будут до Пасхи.

Ранее мы сообщали, что Черкассы стали самыми холодными в Европе. Мороз и без того был лютый, но его усилила уникальная синоптическая ситуация.

Также напомним, в Украине в ближайшие дни прогнозируют мороз под -30.