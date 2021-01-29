В Украине снизилась преступность: какие нарушения фиксировали чаще всего

Украинцы почти каждые 10 минут звонили на 102

Уровень преступности в Украине снизился на 17%. Такие данные за прошлый год привел глава Нацполиции Игорь Клименко. В абсолютных цифрах: 335 тысяч уголовных производств открыто в 2020 году. Среди административных нарушений чаще всего было несоблюдение масочного режима. Почти каждые 10 минут украинцы звонили на 102.

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает корреспондент Елена Халик.

Краж и разбоев – поменьше, а вот работы по борьбе с наркотиками – немало. Практически каждый седьмой сбыт осуществлялся через интернет. Из незаконного оборота изъяли почти 6 тонн запрещенных веществ. Для понимания масштаба – это более 7 млн доз.

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Напомним, в Харьковской области 600 правоохранителей провели спецоперацию и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропов. Изъято свыше 3 тонн наркотиков стоимостью около 120 млн гривен.

Также сообщалось, что в Черниговской области двое копов занимались наркоторговлей.

Кроме того, под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики в соцсети .