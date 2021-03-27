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В Украине снова расширили красную зону: список областей

27 марта, 13:10

Татьяна Очеретяная

Красными стали 12 областей и Киев

В Украине увеличилось количество областей в красной зоне. Туда вошли еще две области — Ровенская и Черниговская. Там превышен уровень госпитализаций.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, в красную зону входит Киев и 12 областей:

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Херсонская область пока единственная в желтой зоне.

Отметим, ранее власти заявляли, что могут ввести локдаун по всей стране, если "покраснеют" 13 и более регионов. Сегодня – именно тот случай: 12 областей и Киев. Однако действительно ли будет локдаун – еще посмотрим.

Также ранее НАН Украины дала прогноз, что до 6 апреля заболеваемость COVID-19 достигнет 31 000 в сутки. Это произойдет, если динамика заболеваемости останется на нынешнем уровне.

Новости на эту же тему:
Киев карантин Украина красная зона локдаун

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