В Украине создается рынок биоимплантов для трансплантации – Степанов

При пересадке можно будет использовать донорскую кожу

Кабинет министров в среду, 24 февраля, одобрил постановление Министерства здравоохранения "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", что создает цивилизованные условия для проведения сложных операций по трансплантации.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

"Это победа, над которой мы работали совместно с нашими врачами в последнее время. Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу. Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов", – написал министр.

Важным аспектом одобренного постановления Степанов назвал создание рынка биоимплантов в Украине, поскольку теперь упорядочивается их оборот, изготовление и контроль качества.

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"Мы создаем условия для развития отечественного производства биоимплантов, что снизит финансовую нагрузку на медицинскую систему. Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться", – написал он.

Степанов отметил, что это очень важно для социальной реабилитации военных и ветеранов АТО/ООС и людей, получивших травмы в авариях и на производствах.

По словам министра, благодаря новому постановлению в Украине будет создана целая отрасль экономики с современными производствами и рабочими местами специалистов высокого класса.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что в Украине в 2021 году планируют впервые провести трансплантации легких, а также верхних и нижних конечностей.