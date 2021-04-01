В Украине стартовал призыв в армию: могут ли забрать на войну и кому "светит" отсрочка

Набирать в войска будут парней в возрасте от 18 до 27 лет, но возьмут не всех

С сегодняшнего дня, согласно указу президента, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Всего планируется набрать в ряды ВСУ чуть больше 14 тысяч призывников в возрасте от 18 до 27 лет.

Так, за апрель-июнь на "срочку" призовут в ВСУ 6500 человек, в Нацгвардию – 4646, в Пограничную службу – 2500, в Государственную специальную службу транспорта – 600.

Важный момент – срочников не будут привлекать к службе в ООС, на войну их не отправят.

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Кого не заберут в армию

Не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшим образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.



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