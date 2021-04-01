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В Украине стартовал призыв в армию: могут ли забрать на войну и кому "светит" отсрочка

1 апреля, 09:38

Сергей Мартынец

Набирать в войска будут парней в возрасте от 18 до 27 лет, но возьмут не всех

С сегодняшнего дня, согласно указу президента, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Всего планируется набрать в ряды ВСУ чуть больше 14 тысяч призывников в возрасте от 18 до 27 лет.

Так, за апрель-июнь на "срочку" призовут в ВСУ 6500 человек, в Нацгвардию – 4646, в Пограничную службу – 2500, в Государственную специальную службу транспорта – 600.

Важный момент – срочников не будут привлекать к службе в ООС, на войну их не отправят.

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Кого не заберут в армию

Не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:


Читайте также подробнее о том, что изменится с 1 апреля для украинцев.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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