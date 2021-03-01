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В Украине стартовала онлайн-запись на вакцинацию: как и где это сделать

1 марта, 13:31

Сергей Мартынец

Есть три способа, как попасть в очередь на получение прививки

Пока в Украине продолжается вакцинация приоритетных категорий, но с сегодняшнего дня украинцы могут записываться в очередь ожидания вакцины. Это можно сделать тремя способами – через портал или приложение "Дія", а также по телефону горячей линии.

"С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии. База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами", – заявил на совещании у президента премьер-министр Денис Шмыгаль.

Записаться через портал "Дія"

Записаться через приложение "Дія"

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Записаться по телефону

Отметим, что в первую очередь в Украине вакцинируют медиков, военных, пенсионеров, учителей, соцработников, силовиков. И только после этого, на пятом этапе, начнут вакцинировать украинцев, которые не входят в вышеуказанные категории.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.

Также мы писали, какие первые "побочки" проявились у медиков после прививки от COVID-19.

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Источник: Сегодня

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