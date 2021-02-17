В Украине ударит мороз под -30: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни

Осадки будут, но без сильных снегопадов, а вот холод будет собачий

В Украине 18 февраля будет все еще очень холодно, а местами до -22. А вот в пятницу ударит мороз под 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью ожидается 7-14 градусов мороза. На северо-востоке 15-22 градуса. На юге и западе 3-9 градусов ниже нуля, а на Закарпатье около нуля.

Днем в северных областях 7-14 мороза, а на остальной, большей части территории страны, – 2-7 градусов ниже нуля.

На юге от -2 до +3, на Закарпатье и в Крыму – 1-5 градусов тепла (карта).

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Снег в четверг может пойти в западных областях, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве завтра серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой – 10-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -18. В ночь на пятницу может врезать до -20 градусов, а на окраинах столицы – еще ниже.

Диденко отметила, что 19 февраля на Украину обрушится новая мощная порция холода – столбики термометров будут опускаться местами до 24-29 градусов мороза (карта).

А тем временем на Прикарпатье из-за непогоды от цивилизации отрезаны более 60 сел, снежные заносы местами достигают двух метров.

Видео: Сегодня