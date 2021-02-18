В Украине усилили наказание за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию

В Украине усилили наказание за сексуальное насилие и сексуальную эксплуатацию ребенка.

Как говорится на сайте Верховной Рады, в закон добавили несколько новых статей.

Теперь уголовный кодекс дополнен новыми статьями, предусматривающих наказание за:

домогательство ребенка;

приобретение, сохранение, изготовление или распространение детской порнографии;

сознательное получение доступа к детской порнографии (также владение, приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение).

Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 16 лет, наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

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В случае если сексуальное насилие над ребенком совершено за вознаграждение или обещание вознаграждения потерпевшему или третьему лицу – это наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3908-1, которым предложили усилить наказание за домашнее насилие.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский называл домашнее насилие одной из главных проблем в Украине. Причем эта проблема активизировалась с приходом эпидемии коронавируса в Украине, поскольку люди больше стали находиться вместе, например, во время локдаунов.