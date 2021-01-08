В Украине все чаще подхватывают COVID-19 дети и молодежь – Степанов

Украинцы 30-40 лет, а также дети и молодежь стали чаще инфицироваться COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Эту тенденцию наблюдают во всех регионах страны, подчеркнул он.
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Ранее Степанов отмечал, что у молодых людей все чаще наблюдаются осложнения во время заболевания коронавирусом и они очень тяжело переносят заболевание.
Напомним, Минздрав предупредил о пике заболеваемости COVID-19 в январе-феврале.
Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, пандемия коронавируса не отступает. В Украине по-прежнему фиксируют большое количество случаев заражения и госпитализаций. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Максим Степанов заявил, что власти должны бесплатно обеспечить вакциной группы риска:
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