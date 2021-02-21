В Украине всем желающим бесплатно сделают прививки от COVID-19 – Ляшко

Прививки от коронавируса за государственные средства сделают всем желающим украинцам.

Об этом заявил главный санитарный доктор Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются", – сказал он.

В то же время в Украине разработали "дорожную карту" вакцинации. Она предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.

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Отметим, что детей не будут вакцинировать, поскольку ни одна из вакцин не проходила клинических испытаний на несовершеннолетних.

О продаже вакцин от коронавируса – по прогнозам Ляшко, она может начаться не ранее второго полугодия 2021 года.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз.

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