Версія українською
$ 27,82
32,63

В Украине ввели электронную прописку, но получить ее смогут не все

1 апреля, 12:13

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Эксперимент будет постепенно расширяться

В Украине с 1 апреля стартовал эксперимент по электронной прописке. Вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц теперь должна передаваться Государственной миграционной службе и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.

Ввиду этого отпадает необходимость в бумажных заявлениях. Предполагается, что заявление о смене места регистрации нужно будет подавать в электронном виде, в том числе это можно будет сделать через портал "Дія", сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Эксперимент по электронной прописке будет расширяться поэтапно:

Коротко о том, что еще изменилось с 1 апреля, – в нашем видео:

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
регистрация прописка реестр место жительства Демографический реестр Дія

Источник: Сегодня

Реклама