В Украине ввели новый адаптивный карантин: что будет запрещено

Со следующей недели на территории Украины будет введен адаптивный карантин, который продлится до 30 апреля.
О всех ограничениях и правилах – читайте в материале "Сегодня".
Деление на зоны
Теперь страну будут делить на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации – зеленая, желтая, оранжевая и красная.
Ограничения красной зоны введут в случае, если хотя бы два из пяти показателей превысят норму, тем самым, возникнет "угроза коллапса медицинской системы". В частности, речь идет о таких критериях:
- загруженность коек с кислородом в области превышает 65%;
- количество госпитализированных в области составляет 60 человек на 100 тысяч населения за последние 7 дней;
- рост количества госпитализаций по меньшей мере в два раза за последние 7 дней;
- количество тестирований в области (экспресс- и ПЦР-тестирование) за последние 7 дней составляет не менее трехсот на 100 тысяч населения;
- количество положительных результатов в области составляет более 20% за последние 7 дней.
В оранжевую зону попадут области, в которых норму превысит только один из вышеуказанных показателей.
Что будет запрещено?
Зеленая зона
- отмена всех ограничений, кроме ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции.
Желтая зона
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на один кв. м;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания менее, чем два метра между столиками;
- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
- посещать школы и детсады, если половина детей и педагогов болеет;
- проведение плановых операций;
- посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.
Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.
Красная зона
- заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой;
- ночные клубы закрыты;
- в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
- закрыты спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- массовые мероприятия должны отменить или перенести на другую дату;
- непродовольственные рынки также закрываются;
- запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов).
Подробнее о послаблениях нового адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".
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