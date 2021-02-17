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В Украине ввели новый адаптивный карантин: что будет запрещено

17 февраля, 14:51

Виталий Семченко

Ограничения будут действовать до 30 апреля

Со следующей недели на территории Украины будет введен адаптивный карантин, который продлится до 30 апреля.

О всех ограничениях и правилах – читайте в материале "Сегодня".

Деление на зоны

Теперь страну будут делить на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации – зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Ограничения красной зоны введут в случае, если хотя бы два из пяти показателей превысят норму, тем самым, возникнет "угроза коллапса медицинской системы". В частности, речь идет о таких критериях:

В оранжевую зону попадут области, в которых норму превысит только один из вышеуказанных показателей.

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Что будет запрещено?

Зеленая зона

Желтая зона

Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.

Красная зона

Подробнее о послаблениях нового адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".

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