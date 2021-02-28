В Украине вводят единый электронный билет для всего транспорта

В Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта, говорится в новостях "Сегодня".

В частности, он будет действовать в автобусах, метро и на железной дороге. Это позволит экономить время и деньги пассажиров. Им не придется ждать в очередях, чтобы оплатить проезд. Такой пилотный проект уже работает в столице, вскоре похожие введут в Мариуполе и Львове. С июня будут приобщать и другие города.

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Технология должна связать все государство. Разработку уже завершили, сообщили в Министерстве инфраструктуры. Введение электронных билетов позволит перевозчикам и местной власти видеть реальное количество пассажиров, в том числе льготников, и соответственно корректировать графики движения транспорта и расположение остановок.

"Можно будет контролировать перевозки, планировать поездки и лучше подстроить все транспорты. Будет понятно, какая доля приезжих использует общественный транспорт, какие виды общественного транспорта, в какие точки едет. Соответственно оптимизировать расположение их станций, точек пересадки, возможно подвести дополнительные маршруты и т.д.", – объясняет эксперт по городскому транспорту и мобильности Игорь Могила.

Напомним, до 8 марта пассажиры с билетами в или из Ивано-Франковска смогут ехать по графику включительно.