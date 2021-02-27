В Украине выбрасывают "излишки" вакцины от ковида – почему это происходит

Препарат нельзя долго хранить после распаковки

Часть вакцины от коронавируса, которой прививают в Украине, подвергают утилизации. Об этом говорится в статье "Врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему".

Как рассказал сайту "Сегодня" инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, утилизировать несколько доз приходится из-за коротких сроков хранения.

"Вчера, например, у нас утилизировали шесть доз вакцины. Флакон после открытия можно хранить не более шести часов. В одном флаконе – 10 доз, а вчера привили 54 человека и остатки утилизировали", – рассказала инфекционист.

По словам медика, эти остатки можно было бы использовать на чиновниках, чтобы повысить уровень доверия людей к препарату и вакцинации в целом.

"Чиновники не хотят быть примером для медиков, не хотят брать ответственность за качество вакцины... На эти шесть доз можно было бы вакцинироваться чиновникам, и они бы этим доказали, что бояться нечего. Этого не произошло и вакцину просто выкинули", – говорит врач. Ольге уже сделали прививку.

Как сообщалось, среди побочных действий вакцины от коронавируса в Украине проявлялись температура и головная боль.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.