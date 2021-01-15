В Украине выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 166 человек

В Украине за последние сутки выявили 8199 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 146 963 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 166 украинцев (всего – 20 542). Вылечить удалось 847 391 инфицированного (10 328 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что половине украинцев вакцина от COVID-19 не положена. Минздрав утвердил категории населения, которых провакцинируют бесплатно. Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать вакцину самостоятельно.

Также напомним, 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны.

Кроме того, в Украине бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски. Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.