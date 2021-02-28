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В Украине выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19

28 февраля, 08:14

Ольга Кравченко

За сутки от коронавируса умерли 89 человек

В Украине за последние сутки выявили 5833 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 347 849 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 89 украинцев (всего – 25 982). Вылечить удалось 1 170 023 инфицированных (1702 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Самая худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому в этих регионах будут введены самые строгие ограничения.

Также напомним, в Украине стартовала вакцинация. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

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Источник: Сегодня

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