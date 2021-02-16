В Украине выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 150 человек

В Украине за последние сутки выявили 3143 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 276 618 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 150 украинцев (всего – 24 542). Вылечить удалось 1 122 968 инфицированных (6189 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что ВОЗ хочет вакцинировать от коронавируса даже переболевших. При слабом течении COVID-19 естественного иммунитета может оказаться недостаточно. При этом вакцинироваться от COVID-19 советуют только взрослым людям, потому что на детях исследования не проводились.

Также напомним, для вакцинации украинцев сформировано почти 600 мобильных групп. На первом этапе будут вакцинировать медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19, работников лабораторий и экстренной медицинской помощи.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в ОАЭ предложил совместное производство вакцины.