В Украине выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 6237 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 287 141 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 163 украинца (всего – 24 852). Вылечить удалось 1 134 120 инфицированных (5225 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине ввели новый адаптивный карантин. Теперь страну будут делить на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации – "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Они будут действовать до 30 апреля.

Также напомним, за прошедшую неделю выявили 26 294 новых случая заражения коронавирусом, умерли 733 украинца, выздоровели 41 255 человек. По данным Минздрава, с 8 февраля и по 14-е в Украине на больничный режим лечения приняли 11 521 человека. Читайте подробнее об итогах эпидемии за неделю.

Кроме того, в Украине запустили сайт о вакцинации от COVID-19. Мобильной версии сайта пока нет.