В Украине выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 146 человек

В Украине за последние сутки выявили 8003 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 333 844 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 146 украинцев (всего – 25 742). Вылечить удалось 1 163 555 инфицированных (4244 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Самая худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому в этих регионах будут введены самые строгие ограничения.

Также напомним, в Украине стартовала вакцинация. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.