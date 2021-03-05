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В Украине выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

5 марта, 08:12

Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 172 человека

В Украине за последние сутки выявили 10 155 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 384 917 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 172 украинца (всего – 26 763). Вылечить удалось 1 191 022 инфицированных (4149 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные "остатки" препаратов для вакцинации общественных деятелей.

Также напомним, глава Минздрава обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету. При этом сейчас планируется выйти на уровень в 10 тыс. прививок в день.

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